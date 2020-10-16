Numan Kurtulmuş, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Zerafeti, samimiyeti, engin kültürü, şahsiyeti ile güzel insan, örnek bir müslüman olan amcam Hilmi Kurtulmuş vefat etti. Kendisini Cuma namazı sonrası Fatih Camiinden dar-ı bekaya uğurlayacağız. Mekanı cennet, makamı ali olsun. Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un acı günü
16.10.2020 - 10:01 | Son Güncelleme: 16.10.2020 - 10:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un amcası Hilmi Kurtulmuş vefat etti.
Kaynak: AA
Etiketler : numan kurtulmuş,
739303 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/739303.aspx
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