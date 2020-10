Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, muhtemel büyük İstanbul depremi için hazırlıkların tüm hızıyla sürdüğünü kaydederek "3 Kasım Salı günü Kâğıthane’de toplanma alanlarına ilişkin tahliye plan tatbikatımız olacak" dedi. İstanbul Afet Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı'na katılan Bakan Soylu, afet yönetimiyle ilgili çalışmaları, aralarındaki süreleri uzatmadan ve birbirlerini tamamlayacak şekilde sürdürmeye gayret ettiklerini, çok sayıda istişare toplantısı gerçekleştirdiklerini kaydetti.

ZAMAN ALEYHİMİZE İŞLİYOR

Afet konusunda ciddi projelerin tamamlandığını, azımsanmayacak sayıda bina dönüşümünün gerçekleştiğini, ancak bu konuda işin henüz bitmediğini aktaran Soylu şunları kaydetti:

Zamanın aleyhimize işlediği, çok net şekilde ortadadır. Her ne yapacaksak hep birlikte çabuk yapmalıyız. Dönüşümü de hazırlığı da kendimizi eğitmeyi de çabuk yapmalıyız. Bakın 2021 yılını 'afet eğitim yılı' ilan ettik, bütün hazırlıklarımızı yapıyoruz. 1 Ocak'tan itibaren bütün gücümüzle Türkiye'nin her noktasına sivil toplum kuruluşlarından ilkokullara kadar, sosyal medya mecrasından televizyonlara kadar, muhtarlarımızdan kaymakamlarımıza, kamu birimlerimize kadar her noktayı deprem konusunda tekrar eğitimi gözden geçireceğiz.

İLK 6 SAAT HAYATİ ÖNEMDE

Farkındalığı en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz. Tatbikatlarımız sürüyor. Ülke genelinde 18 bin 642 acil toplanma alanımız mevcut. Allah korusun, deprem oldu. İlk 6 saatte attığımız her doğru adım, depremin zararını azaltmaya yönelik. Ambulansları, sağlıkçıları, arama kurtarmacıları, itfaiyeyi yetiştirmemiz lazım. İnşallah Salı günü İstanbul Kâğıthane'de toplanma alanlarına ilişkin tahliye plan tatbikatının ilk adımını atıyoruz. İHA