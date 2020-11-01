Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çataklı, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, merkez üssü İzmir'in Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "AFAD 1040 çadır kurdu. (268'i boş, ihtiyacı olan istediği gibi gelir kalır) Kurulumlar AFAD koordinesinde devam ediyor." ifadelerini kullandı.