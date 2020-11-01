Çataklı, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, merkez üssü İzmir'in Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "AFAD 1040 çadır kurdu. (268'i boş, ihtiyacı olan istediği gibi gelir kalır) Kurulumlar AFAD koordinesinde devam ediyor." ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "AFAD İzmir'de 1040 çadır kurdu"
01.11.2020 - 14:46 | Son Güncelleme: 01.11.2020 - 14:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığından sorumlu İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İzmir'deki depremin ardından AFAD tarafından yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi.
Kaynak: AA
Etiketler : izmir,deprem,
743365 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/743365.aspx
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