Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Valisi Şahin: “65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00-16.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek.”

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10:00­16:00 saatleri arasında, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarıya çıkabileceklerine, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın bu saatler dışında sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına karar verilmiştir.

Günün 10:00-16:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızdan;

Kamu görevinin niteliği, mevcut durumun aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında hizmetine ihtiyaç duyulacak doktorlar, sağlık çalışanları, eczacılar, seçimle iş başına gelmiş kamu görevlileri, sosyal hizmet kuruluşlarının personeli vb. olmak üzere kamu görevlileri, işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, çiftçi, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda veya birlik kimliği vb. belgelerden biriyle belgeleyenler ile meslek odaları başkanlarının muaf tutulmasına, kararın İstanbul genelinde 12.11.2020 Perşembe gününden itibaren uygulanmaya başlanmasına karar verilmiştir."

BALIKESİR

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak Başkanlığı'nda toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, kentte artan koronavirüs vakalarına karşı yeni kararlar aldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında, kent genelinde kamuya açık alanlarda yürürken sigara içilmesine yasak getirildi.

BURSA

Bursa Valiliği, yürürken maskeyi indirip sigara içilmesini yasakladı. Valili kontrollü sosyal hayat döneminde salgınla mücadelenin genel prensipleri olarak cadde ve alanlarda ve pazar yerlerinde vatandaşların yürürken sigara, tütün ve tütün mamullerinin tüketilmesinin yasaklanmasına karar verdi.

ISPARTA

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, en yoğun caddeler başta olmak üzere pazar yerleri, otobüs durakları ile yeme içme yerlerinin önlerinde bekleme ya da hareket halinde sigara içilmesinin yasaklandığını açıkladı.



GAZİANTEP

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Vali Davut Gül başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun yeni kararlar aldığı bildirildi.

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında şehrin kalabalık caddelerinde sigara içilmesi kısıtlandı.

MUŞ

Muş Valiliği, kent genelinde caddeler, sokaklar ve parklarda sigara içmenin yasaklandığını açıkladı. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararından sonra polis ekipleri kent merkezinde denetime çıktı. Polis ekipleri, kamunun ortak kullanım alanlarında sigara içen vatandaşları uyararak, bilgilendirmelerde bulundu.

KÜTAHYA

Kütahya İl Hıfzıssıhha Kurulu Vali Ali Çelik başkanlığında toplandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında takılması zorunlu olan maskenin sigara içme bahanesiyle ihlal edildiği belirtilen kurulda kent merkezindeki birçok cadde ve sokakların yanı sıra pazar yerleri, cami önleri, hastane bahçeleri, parklar gibi alanlar ile otobüs ve servis duraklarında sigara içilmesinin yasaklanmasına karar verdi.

ESKİŞEHİR

Eskişehir Valiliği, Korona virüs tedbirleri kapsamında İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından park, bahçe, piknik alanları ile açık alanlarda sigara kullanımının kısıtlandığını duyurdu.

SİGARA YASAĞI GETİRİLEN DİĞER İLLER

Koronavirüsün yayılmasını engellemek amacıyla Kahramanmaraş, Yozgat, Ordu, Kastamonu, Giresun, Denizli, Sinop ve Erzincan'da da valilik kararı ile caddeler ve sokaklarda sigara içilmesi yasaklandı.