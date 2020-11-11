Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muharrem İnce, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Parayla parti kurdurma" iddialarına ilişkin de şunları söyledi:

"İddiayı ortaya atan genel başkan. Saraydan para alıp parti kurmak isteyenler var. Kimi kastediyorsunuz. Sadece o değil. Bir gün sonra grup başkan vekiline soruyorlar, kast edilen Muharrem İnce değildi. Sana kastedilmeyeni sormuyoruz. Kastedileni soruyoruz. Kastedilen ben değilim ama, hedef alınan benim. Benim bunlarla siyaset yapma imkanım yok. Üç ayda bir iftira atıyorlar. 3 tane olay anlatacağım. Bir kurultay öncesinde genel başkan çıktı, paralar verildi adamlar tutuldu kurultayı karıştıracaklar dedi. Muhalefet etmek isteyen biri muhalefet edemedi. Çünkü muhalefet etseydi Bak Saray’ın adamı damgası yiyecekti. Millet korktu. İkincisi Saray’a giden bir CHP’li vardı. Sayın genel başkan ‘biliyorum var’ dedi. Kendisini aradım bu iddialarda bulundunuz aradım. Gel bir fotoğraf verelim parti yara almasın dedim. Saray’a giden CHP’li iddiasını ortaya çıkaran gazeteciye dava açtım ben. Gazeteci CHP’den kimlerle görüştü avukatım bunu istedi. CHP genel merkezi dava açamadı ben dava açtım. Bu bir yalan haberdi. Genel başkan ben biliyorum var dedi. Kastedilen Muharrem İnce değil tamam ama kim? Bana seçim gecesi atılan yalanların, bana seçim gecesi sonuçları vermeyip şu anda partinin yöneticisi. Gece beraberdik neden konuşmuyorsun. İftira atmayın niye diyemiyorsun. Partiden fazla puan aldım diye suç benim. Bunun intikamını alıyorlar. Seçim gecesi başladılar yalanlara. Yalanların kurgu merkezi CHP genel merkezi. Benim Erdoğan’la bir ton davam var. Aynı lafları o bana söylüyor ceza almıyor. Yalanları içerisinde boğuldular. Ben partimi seviyorum ama bunlarla siyaset yapma şansım kalmıyor. 3 ayda bir iftira atıyorlar."