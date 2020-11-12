Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından önemli başlıklar;

Hükümete geldiğimizde öncelik verdiğimiz alanlardan birini de savunma sanayiinin güçlendirilmesi olarak belirledik. Karar ve deniz araçlarında dost ve müttefik ülkelerin ihtiyaçlarını da karşılayan bir ülke haline geldik.



'İHA, SİHA VE TİHA ÜRETİMİNDE DÜNYANIN İLK 3-4 ÜLKESİ İÇİNDEYİZ'

Sektörde faaliyet gösteren firma sayımız 56'dan 1500'e ulaştı. 1 milyar olan cirosu 11 milyar doları yakaladı. Dünyanın ilk 100 savunma şirketleri listesinde 7 firmayla temsil ediliyoruz. Sadece son 5 yılda 5 firmamız da bu listeye girdi. Kara ve deniz araçlarında kendimizle birlikte dost ve müttefik ülkelerin de ihtiyaçlarını karşılayan bir ülke haline geldik. İHA, SİHA ve TİHA üretimindeyse dünyanın ilk 3-4 ülkesi içerisindeyiz.

Türkiye, küresel tedarikçilerin çıkardığı zorluk ve gizli açık ambargoları kendi gücüyle aşan bir ülke haline gelmiştir. Sınırlarımız içinde terörle mücadeleyi rahatlıkla yapıyoruz. Sınırlarımız dışında istediğimiz barış harekatlarını yapıyoruz. Geleceği de kucaklıyoruz. Araştırma geliştirme yatırımlarımızı artırarak yüksek teknoloji gerektiren sistemleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Gemilerimizin savaş yönetim sistemini geliştiriyoruz, yapay zeka sistemlerine çalışıyoruz, elektromanyetik lazer sistemlerini tasarlıyoruz.

'KANADA AMBARGO UYGULADI AMA...'

Son olarak maalesef Kanada ambargo uyguladı. ASELSAN'da yerlisini ürettik, ihalarımıza taktık yolumuza devam ettik. Bununla kalmadık, aynı kameraların daha da iyisini yapmak için şu anda projeyi başlattık. Her alanda bu anlayışla hareket ederek yerli ve milli savunma sanayimizi en üst seviyeye çıkartacağız.

ERDOĞAN'DAN PEŞ PEŞE MÜJDELER

Karakulak elektronik harp sistemi artık kullanıma hazır. Elektronik harpte bize çok büyük güç katacak Karakulak Yüksek Frekans Kestirme ve Dinleme Sistemi artık kullanıma hazırdır.

YENİ NESİL KORAL PROJESİ DE BAŞLATILDI

Tabii bir yandan da güvenlik güçlerimizin sahadaki ihtiyaçları doğrultusunda yeni nesil ürünleri gerçekleştirmeye başlıyoruz. Düşman radarlarının tespit edilmesi, köreltilmesinde elektronik harp sistemimiz çok büyük rol oynadı. Yeni nesil Koral projesini başlatıyoruz. Düşman unsurlarını algılama, karıştırma, köreltme anlamında daha üstün kabiliyetlere sahip olacak.

Başlattığımız yeni proje ve teslimini yaptığımız sistemlerimizin projelendirme, geliştirme ve üretimimi için Savunma Sanayi Başkanlığımızı ve ASELSAN'ı bir kez aha tebrik ediyorum.

'HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Savunma sanayinde kurumlarımız arasında işbirliği, uyumu, paylaşımı geliştirerek hedeflerimize en kısa sürede ulaşacağız. Cumhurbaşkanınız olarak bundan sonra savunma sektörüne her türlü desteği vermeyi devam edeceğiz. İnsan yetenek profili, araştırma geliştirme merkezlerinin yetkinlik haritası, şirketlerin kapasitesi konusunda çok daha güçlü koordinasyona ihtiyacımız olduğunu görüyoruz. Savunma Sanayi Başkanlığı ile bakanlıklarımızın, kurumlarımızın daha yakın bir işbirliğine sahip olmalarını istiyoruz. Tüm özel kuruluşların yakın ve samimi bir şekilde hareket etmesi ARGE derinliği ve önemi bakımından da önemlidir.

'EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Özellikle teknoloji geliştirmeye yönelik faaliyetlere daha fazla kaynak aktarılmalıdır. TÜBİTAK ve benzeri kurumların yaptığı çalışmalar daha etkin şekilde desteklenmelidir. TSK'yı Güçlendirme Vakfımızın savunma sanayiine yaptığı katkıya uygun şekilde yeniden yapılandırılması düşünülmelidir. İnşallah savunma sanayimizin gücüne güç katacağız. Bu duygularla bir kez daha teslimini yaptığımız sistemin TSK'ya hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum. Emeği geçenlere tekrar teşekkür ediyorum.