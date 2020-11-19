Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Türk güreş camiasının unutulmaz isimlerinden Avrupa şampiyonu ve milli takım antrenörü güreşçimiz Reşit Karabacak’ın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Türk Güreşine verdiği hizmetleri her zaman hatırlanacak olan merhum Reşit Karabacak’a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve güreş camiamıza başsağlığı diliyorum.”