Sağlık Bakanı Koca: Salgına karşı zorunlu tedbirler tekrar hayatımızda. Zorunlu tedbirlerin amacı hareketliliği, dolayısıyla hastalığın yayılmasını ve hastanelerin yükünü azaltmaktır. Tedbirlerin amacına gönüllü olarak da destek verelim. Hareketliliği azaltalım. Mümkün olduğu kadar evimizde kalalım.
Sağlık Bakanı Koca: Mümkün olduğu kadar evimizde kalalım
19.11.2020 - 13:05 | Son Güncelleme: 19.11.2020 - 13:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanı Koca: Salgına karşı zorunlu tedbirler tekrar hayatımızda. Zorunlu tedbirlerin amacı hareketliliği, dolayısıyla hastalığın yayılmasını ve hastanelerin yükünü azaltmaktır. Tedbirlerin amacına gönüllü olarak da destek verelim. Hareketliliği azaltalım. Mümkün olduğu kadar evimizde kalalım.
Etiketler : Sağlık Bakanı Koca,
747504 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/747504.aspx
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