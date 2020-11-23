İçişleri Bakanlığı: Kısıtlama kararına vatandaşlarımız büyük oranda uyum sağlamıştır. Az sayıda da olsa kısıtlama kararına uymayan vatandaşlarımıza ise idari ya da adli işlem uygulanmıştır. Söz konusu kısıtlama kararına uymayan toplam 9 bin 583 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK’nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır.
Kısıtlama kararına uymayan 9583 kişiye adli veya idari işlem yapıldı
23.11.2020 - 09:09 | Son Güncelleme: 23.11.2020 - 09:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı: Kısıtlama kararına vatandaşlarımız büyük oranda uyum sağlamıştır. Az sayıda da olsa kısıtlama kararına uymayan vatandaşlarımıza ise idari ya da adli işlem uygulanmıştır. Söz konusu kısıtlama kararına uymayan toplam 9 bin 583 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK’nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır.
Etiketler : içişleri bakanlığı,
748354 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/748354.aspx
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