Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: AB'nin yaptığı hataları anlamasını ve Türkiye'nin üyeliğinin birliğe katacağı değeri görmesini bekliyoruz.
Bakan Çavuşoğlu: AB'nin yaptığı hataları anlamasını bekliyoruz
24.11.2020 - 10:27 | Son Güncelleme: 24.11.2020 - 10:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: AB'nin yaptığı hataları anlamasını ve Türkiye'nin üyeliğinin birliğe katacağı değeri görmesini bekliyoruz.
Kaynak: AA
Etiketler : Mevlüt Çavuşoğlu,
748582 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/748582.aspx
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