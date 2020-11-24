Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gazetecilerin sorularını cevapladı.

Bakan Akar, "İrini Harekatı başlangıcından beri sakat doğmuş bir harekat. Uluslararası hukuk tarafından sağlam temellere dayanmıyor." dedi.

"Olay tamamen uluslararası hukuka aykırı, teamüllere aykırı şekilde icra edilmiş, yanlış yapılmıştır." diyen Bakan Akar, "Maalesef müttefiklerimizin açıklamaları tam olarak gerçeği yansıtmamakta, bazı gerçekler çarpıtılmaktadır" ifadelerini kullandı.

Bakan Akar, "Türk ticari gemilerinin güvenliği için tedbirler üzerinde çalışıyoruz" dedi.