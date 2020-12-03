Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Er "Milletvekilinizin maksadını aşan konuşması bizleri gerçekten incitmiştir. Kınıyorum. Gereğini yapın" dedi. Kılıçdaroğlu "Hiçbir teröristin cenaze törenine asla ve asla hiçbir siyasi partinin yöneticisinin, milletvekilinin, il, ilçe başkanının katılmasını doğru bulmayız, doğru değildir. Benim milliyetçilik anlayışım vatanseverliktir" dedi.