Er "Milletvekilinizin maksadını aşan konuşması bizleri gerçekten incitmiştir. Kınıyorum. Gereğini yapın" dedi. Kılıçdaroğlu "Hiçbir teröristin cenaze törenine asla ve asla hiçbir siyasi partinin yöneticisinin, milletvekilinin, il, ilçe başkanının katılmasını doğru bulmayız, doğru değildir. Benim milliyetçilik anlayışım vatanseverliktir" dedi.
Kılıçdaroğlu'nun yüzüne söylediler: Kınıyoruz, gereğini yapın
03.12.2020 - 03:00 | Son Güncelleme: 03.12.2020 - 03:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri'de muhtarlarla buluştu. Kılıçdaroğlu'nun konuşması öncesi Türkiye Muhtarlar Derneği Kayseri İl Başkanı Yakup Er, bazı milletvekillerinin PKK cenazelerine katıldığını ve CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın televizyon programındaki "Devletin ordusu Katar’a satılmış" sözlerine tepki gösterdi.
Etiketler : Kemal Kılıçdaroğlu,
750630 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/750630.aspx
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