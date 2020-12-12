Gaziantep'te Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda silah ticareti yapıldığı tespit edilen 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 1'i tarihi eser olmak üzere 4 adet tabanca ile 1 adet tüfek ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 2 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.
Kaçak silah operasyonu: 1 tarihi eser, 4 tabanca, 1 tüfek ele geçirildi
12.12.2020 - 09:25 | Son Güncelleme: 12.12.2020 - 09:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziantep'te 2 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenleyen Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 1'i tarihi eser olmak üzere 4 tabanca ile 1 tüfek ele geçirirken 2 kişiyi de gözaltına aldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : kaçak silah operasyonu,
752659 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/752659.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER