Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, TBMM'de ABD yaptırımlarını değerlendirdi.

Demir, yaptırımlar ile ile ilgili olarak, "Aramızda müttefiklik ilişkisi var. NATO müttefikiyiz. Kendilerinin belirttiği gibi, başka alanlarda Türkiye'de işbirliği var. Onların devam etmesini bekliyoruz. Kendi içinde kalması gereken bir olay. İlişkilerimizi etkilememesini bekliyoruz. biz kendi çevremizde çarelerini buluruz. Yerli sanayinin gelişmesi konusu devam edecek, bir anamda işaret fişeği olacak" değerlendirmesini yaptı.