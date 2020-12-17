Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Göksu, İstanbul halkını yakından ilgilendiren; İBB'nin 2021 yılı zam tarifeleri, pandemide servislerin toplu ulaşıma katılması, su zammı tartışmaları ve İstanbul Halk Ekmek büfeleri konusunda çarpıcı açıklamalarda bulundu.



CHP SERVİSLER İÇİN VALİ İLE GÖRÜŞMEMİŞ

Göksu, İstanbul'da bulaşın en fazla olduğu toplu taşımadaki bulaş hızını yavaşlatmak için İBB'ye '66 bin okul servisini toplu taşımada kullanın' teklifi için CHP'nin 'Biz bunu düşünmüştük, Vali izin vermedi' açıklamasını yalanladı. Göksu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile görüştüğünü söyledi ve şu açıklamayı yaptı:



"Bulaşın en fazla olduğu yer, toplu taşımalar. Toplu taşımadaki bulaş hızını yavaşlatmamız gerekiyor. Bu konuda İBB'ye teklifte bulunduk. Dedik ki, 'Toplu taşıma araçlarınız yetersiz kalıyorsa takviye yapmalısınız. Araç bulmakta zorluk çekerseniz, İstanbul'da bulunan 66 bin okul servisini filonuza dahil edin ve toplu taşımada kullanın' dedik. Bu teklif özellikle halkta büyük bir karşılık buldu. Bu ezilmişlik psikolojisinden çıkmak için CHP Grup Başkanvekili kürsüye çıkarak, 'Biz bunu düşünmüştük, Vali izin vermedi' demişti. Ben de bunun üzerine sayın Valimizi arayarak böyle bir süreç yaşanıp yaşanmadığını sordum. Sayın Valimiz de ne böyle bir talep geldiğini, ne bir yazı geldiğini, ne de Valilik tarafından böyle bir ret kararı verildiğini bizzat ifade ettiler. Yani Valilik ile ilgili yazışma da yok, görüşme de, talep de yok. Valilik tarafından yapılan ret işlemi de yok. Şimdi İBB'den beklentimiz, toplu taşımadaki bulaş hızını düşürecek bu teklifimizi ivedilikle hayata geçirmesi ve İstanbullular'a Büyükşehir Belediyesi olarak virüsle mücadelede en azından destek olmasını bekliyoruz."



HAZİNEYE MÜRACAAT YALAN!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'Hazineye müracaat yaptık, 3 milyon Euro'luk bono-tahvil teklifimiz askıya alınmış' ifadelerinin de yanlış beyan olduğunu söyleyen Göksu, "Geçtiğimiz günlerde İBB Başkanı, bir televizyon kanalında konuşma yaparken, 'Şimdi son dakika haberi veriyorum size'. Hazineye müracaat yaptık, 3 milyon Euro'luk bono-tahvil teklifimiz askıya alınmış' dedi. İBB Başkanı'na hazine tarafından tevdi edilmiş yazı var mı? İBB Başkanı'na hazine tarafından askıya alındığına dair belge ulaşmış mıdır? Ulaşmadığını adım gibi biliyorum. Çünkü Hazine Bakanlığı'nın askıya almak gibi bir işlemi, usulü, prosedürü yoktur. Geçmiş tahvil ihracı 7 ay sürmüş, hazırlıkları Temmuz ayı sonunda yapmışlar. Çalışmaları devam eden bir süreci bile algı ve manipülasyona kurban ederek İstanbullular'ın geleceğiyle oynadıklarını çok aleni bir şekilde ifade etmem gerekir. Yani İBB, maalesef bu konuda da yanlış beyanda bulunmuştur" diye konuştu.



İŞÇİLERİN HAK KAYBINI ÖNLEYECEĞİZ

İBB'nin, binlerce çalışanıyla ilgili sendika çalışması yapmadığını ve işçilerin hak kaybıyla karşı karşıya kaldıklarını belirten Göksu, çalışanlara sübvanse verilmesine evet oyu vereceklerini şu sözlerle açıkladı:

"İBB'nin binlerce çalışanı var. Bu binlerce çalışanla ilgili sendikalarla çalışma yapamadılar. Şu anda sözleşme yapamadıkları için işçiler hak kaybıyla karşı karşıyalar. Bu işçilerin hak kaybını ortadan kaldırmak için Hak-İş ve Hizmet-İş ile yaptığımız görüşmeler çerçevesinde, sözleşmeler imzalanıncaya kadar bu arkadaşlarımıza, emsal imzalanan sözleşmeler çerçevesinde sübvanse verilmesine AK Parti grubu olarak evet oyu vereceğiz."



YÜZDE 40 SU ZAMMINI 6,8'E DÜŞÜRDÜK

İBB'nin İstanbul'da yüzde 40'lık su zammı teklifini reddederek, 6,8'e düşürdüklerini hatırlatan Göksu, CHP destekçisi medyanın bunu algıyla çarpıttığını ifade etti. Göksu, "Pazartesi günü su zammı ile ilgili bir çalışma yapıldı. İBB suya yaklaşık yüzde 40 zam yapılmasıyla ilgili bir teklifte bulundu. Biz de AK Parti ve MHP Meclis üyeleri olarak, bu yüzde 40'lık su zammını reddederek, 6,8'e düşürdük. Büyükşehir Belediyesi'nin destekçi medyasından bir tanesi, okurlarıyla alay edercesine şöyle bir haber yaptı: "AK Parti ve MHP, suya 6,8 zam yaptı." Bunu görenler, kendileri de gülmüşlerdir. Bir defa, kendi okuyucusuyla alay etmektir bu. İBB'nin yüzde 40'lık zam teklifini görmüyor, bizim onu 6,8'e düşürdüğümüzü görmüyor ve başka bir algı yapıyor. Bunlar tamamen algıyla ilgili işlemler" şeklinde konuştu.



İBB'NİN 2021 ZAM TEKLİFLERİNİ AÇIKLADI

İBB'nin 2021 yılında yapılmasını planladığı zam tarifeleri ile ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, "2021 yılı Büyükşehir Belediyesi'nin yapacağı zam tarifeleri bu toplantının çok önemli gündem maddelerinden bir tanesi. 40 müdürlüğü ilgilendiren zam tarifeleri geldi. Bu tarifelerin büyük bir bölümünü yüzde 90 ve yüzde 150 gibi ilginç tarifeler oluşturuyor. Tarifelerle ilgili gerekli çalışmaları yaptık. İlginç düzenlemeler var. Büyükşehir Belediyesi'nde imar durumu sormaya kalktığınızda, usulde evrak başına alınan para yerine 1 metreye 1 lira şeklinde bir fiyatlandırma ödeyecekler. AK Parti grubu olarak uygun bulmadık, evrak başı ücrete dönüştürdük ve bize gelen bütün zam tekliflerini yüzde 9 ve yüzde 10 arasında sınırlandırarak geçirdik. 2021 Nisan ayından sonra uygulanmak üzere karar aldık" dedi.



İBB MECLİSİ YETKİLERİNİ İHE'YE DEVREDEBİLİR Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin yetkilerinin Halk Ekmeği Şirketi'ne devredilmesinin söz konusu olamayacağını söyleyen Başkanvekili Göksu, "Halk ekmekleri büfesi konusunda gerekli çalışmaları yaptık. Bugüne kadar yeni halk ekmek büfesi açılması konusunda hiçbir teklifte bulunulmadı. Bize gelen teklif, var olan büfelerin sözleşmelerinin yenilenmesiydi, yeniledik. Bir de 'İBB Meclisi bütün yetkilerini Halk Ekmek Şirketi'ne devretsin' teklifi var. Bir İBB Meclisi, yetkilerini bir şirkete devredebilir mi? Yaptıklarının yanlış olduklarını bildikleri için gündem teklifi kararı CHP tarafından geldi. Kararı komisyona havale ettik. Bu çerçevede Büyükşehir Belediye Başkanlık Makamı'na bir soru sorduk. Bu kadar büfeye ihtiyaç var mı? Varsa nerede var? Analizleri istedik, gerekli çalışmaları yapacağız" diye konuştu.



ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLER İŞLETECEK

Göksu, Büfe sayısı tespit edildikten sonra bu büfelerin şehit aileleri ve gaziler tarafından işletilmesi şartıyla karar vereceklerini açıkladı.



ÜCRETSİZ TOPLU TAŞIMA TEKLİFİNİ GENİŞLETTİK

Sağlık çalışanlarının toplu taşıma ücreti ödememesi ve İSPARK otoparklarından ücretsiz faydalanması konusundaki teklifi genişlettiklerini açıklayan Göksu, "Sağlık çalışanlarımızın toplu taşıma araçlarını kullanmaları ile ilgili teklifi genişleterek sağlık kurumlarında çalışan doktor, hemşire, güvenlik görevlisi aklınıza kim geliyorsa, hepsinin ücretsiz istifade etmesi konusunda komisyon kararı alıyoruz. Bu teklife; Mezarlıklar Müdürlüğü çalışanları, İBB ve ilçe belediyeleri sağlık çalışanları da eklendi" ifadelerini kullandı.



HALK EKMEK SORUNU, YÖNETENLERİN ZİHNİYETİNDEN KAYNAKLANIYOR

Halk Ekmek bayilerinin, '600 ekmek sipariş ediliyorsa, 300 ekmek geliyor' iddialarına da açıklama getiren Başkan Göksu, "Halk Ekmek'in üretmesi gereken ekmek adedi 1 milyon 800 bin. Şu anda 1 milyon 200 bin civarında ekmek üretiyor. Halk Ekmek mevcut kapasitesini kullanamıyor. Kullansa sorun yok. Büfelere günde üç vardiya servis yapılırken, servisi ikiye düşürdükleri için kuyruklar oluşuyor. Halk ekmek sorunu, Halk Ekmek büfelerinden değil Halk Ekmek'i yöneten zihniyetten kaynaklanıyor. O zihniyet, Halk Ekmek'i yönetmeyi becerse, bunlardan hiçbiri olmayacak" dedi.