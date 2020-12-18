15 Temmuz'da İstihbarat Daire Başkanlığını ele geçirmek isteyen eski emniyet müdürleri Aktepe, Kırcılı, Gerçek ve Taşkın 15'er yıl hapse mahkum edildi.
15 Temmuz sanığı olan 4 kişiye 15'er yıl hapis
18.12.2020 - 13:54 | Son Güncelleme: 18.12.2020 - 13:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
15 Temmuz'da İstihbarat Daire Başkanlığını ele geçirmek isteyen eski emniyet müdürleri Aktepe, Kırcılı, Gerçek ve Taşkın 15'er yıl hapse mahkum edildi.
Kaynak: AA
Etiketler : 15 Temmuz,
753959 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/753959.aspx
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