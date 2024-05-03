Askı süresi doldu ama MEB görüş almaya devam ediyor

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından tüm öğretim kademelerindeki zorunlu derslere ait "Türkiye Yüzyılı Maarif Model" kamuoyunun görüşüne sunuldu. MEB'in açıkladığı süre doldu fakat bakanlık görüş almak için site erişimini kapatmadı.

Mahmut ÖZAY ÖZEL HABER - Millî Eğitim Bakanlığı'nca, tüm öğretim kademelerindeki zorunlu derslere ait "Türkiye Yüzyılı Maarif Model" kamuoyunun görüşüne sunuldu. Yeni müfredat taslağı için internet sitesi üzerinden bir hafta görüş için süre ayrıldı. MEB'in açıkladığı süre dolmasına rağmen bakanlık görüş almaya devam diyor. Bakanlık görüş için siteye erişimi kapatmadı.

1 MİLYON 372 BİN DEFA İNDİRİLDİ

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekkin de bugün Diyarbakır'da yaptığı açıklamada katkı ve önerilerin bakanlıkta ciddi şekilde değerlendirileceğini vurguladı. Balan Tekin, konuşmasını şöyle sürdürdü: Sadece bir rakam vermek istiyorum. Bugün itibarıyla bir hafta oldu, bir hafta içerisinde eğitim öğretim müfredatlarımız yani bizim program dediğimiz dokümanlar 1 milyon 372 bin defa indirilmiş. Yani o yüzlerce sayfa diye ifade ettiğimiz programlar 1 milyon 372 bin defa indirilmiş. Bu çok devasa bir rakam. O dosyaların 1,5 milyona yakın kişi tarafından indirilmiş olması benim açımdan, problemleri kamuoyuyla birlikte çözmek isteyen, istişare süreciyle yürütmek isteyen bir bakan olarak oldukça mutluluk verici bir şey. Aynı şekilde an itibarıyla, bunların bir kısmı ayrıntılı rapor, bir kısmı kısa düşünce, görüş ve öneri olmak üzere toplamda 45 bin 636 ayrı görüş bildirilmiş. Görüş bildiren, kanaat ifade eden kişilere teşekkür etmek istiyorum. Bütün bu katkılara, tüm bu yapıcı sürece açığız. Eğitim öğretim süreci ancak 86 milyon kişinin gerek gerçek gerek tüzel kişilerin gerek kamu kurumlarının, sivil toplum örgütlerinin katkısıyla desteklenirse güçlü bir altyapıya kavuşmuş olur.