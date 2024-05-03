Sokak köpeklerinin ardından başıboş eşek sorunu! Isırdığı kadın yaralandı

Başıboş köpeklerin sokakta yaydığı tehdit sürerken şimdi de başıboş eşek sorunu ortaya çıktı. Kayseri’de başıboş bir eşeğin ısırdığı kadın yaralandı.

Türkiye başıboş köpek sorunun çözülmesi için atılacak adımları merakla beklerken şimdi de başıboş eşek sorunu ortaya çıktı. Kayseri’de başıboş bir eşeğin ısırdığı kadın yaralandı.

BAŞIBOŞ EŞEĞİN ISIRDIĞI KADIN HASTANELİK OLDU

Edinilen bilgiye göre, Kayseri’nin Bünyan ilçesinde meydana gelen olaya başıboş bir eşek Esme D.’ye (58) saldırarak ısırdı. Eşeğin ısırdığı kadın vücudunun farklı yerlerinden yaralandı.

Meydana gelen olaya Kayseri Hayvanları Koruma Derneği (KAYHAKDER) ve Bünyan Belediyesi zabıta ekipleri müdahale ederken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

EŞEK MUHAFAZA ALTINDA

Yaralanan kadın sağlık ekiplerin olay yerindeki müdahalesinin ardından Bünyan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, başıboş eşek de ekipler tarafından muhafaza altına alındı.