Marmara sağanak ve fırtınaya teslim: Yollar göle döndü, ağaçlar devrildi

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 3 Mayıs 2024 20:39 - Güncelleme: 3 Mayıs 2024 20:40 - Güncelleme:

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sarı kodlu uyarısının ardından İstanbul’da sağanak yağış etkili oldu. Bursa’da ise fırtına ağaçları devirirken, Osmangazi ilçesinde de çok sayıda ağaca yıldırım düştü.