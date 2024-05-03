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Marmara sağanak ve fırtınaya teslim: Yollar göle döndü, ağaçlar devrildi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Marmara sağanak ve fırtınaya teslim: Yollar göle döndü, ağaçlar devrildi

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sarı kodlu uyarısının ardından İstanbul’da sağanak yağış etkili oldu. Bursa’da ise fırtına ağaçları devirirken, Osmangazi ilçesinde de çok sayıda ağaca yıldırım düştü.   

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sarı kodlu uyarısının ardından İstanbul’da sağanak yağış etkili oldu. Küçükçekmece Kanarya Mahallesi’nde rögar taşması sonucu yollar su altında kaldı.

Bursa’da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Bazı bölgelerde kısa süreli fırtınaya dayanamayan ağaçlar gövdesinden kırılırken, Nilüfer ilçesinde ise devrilen ağaç lüks otomobilin üzerine devrildi.

Şans eseri olayda yaralanan olmazken, Osmangazi ilçesine bağlı Hamitler Mahallesi’nde ise sıralı ağaçların üzerine yıldırım düştü. Devrilen ağaçların bulunduğu bölgede vatandaşların olmaması ise facianın önüne geçti.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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