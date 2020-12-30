Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şirketleri aracılığıyla kara para akladığı iddiasıyla hakkında gözaltı kararı verilen ve yurt dışında olduğu tespit edilen SBK Holding patronu Sezgin Baran Korkmaz’ın eşi Gökçen Korkmaz’ın, ifadesine başvurulmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne çağrıldığı öğrenildi. Gökçen Korkmaz’ın, akşam saat 20.00 sıralarında avukatı ile birlikte İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesine geldiği ve ifade verme işlemine başlandığı kaydedildi.