Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yıl çeşitli temaslarda bulunmak üzere 13 yurt dışı ziyaret gerçekleştirirken Azerbaycan ve Katar’a ikişer kez ziyarette bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ağırladığı konuklar arasında ise; Rusya Devlet Başkanı Putin, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve Katar Emîri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani yer aldı.

Yurt içinde de Ankara ve İstanbul dışında 16 şehre 19 ziyaret gerçekleştiren Erdoğan, pek çok programa da çevrim içi katıldı.