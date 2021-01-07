İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha bugün ülkeye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensubunun 2014 yılında terör örgütüne katıldığı ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi.
2021 yılının ikna yoluyla ilk teslimi gerçekleşti
07.01.2021 - 10:51 | Son Güncelleme: 07.01.2021 - 10:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İkna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha bugün ülkeye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : İçişleri Bakanlığı,terörist,
758166 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/758166.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER