Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

​Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İklim değişikliği ile ilgili mücadele kapsamında eylem planlarımızı açıkladık. İnşallah Meclisimiz ile İklim Kanunu'nu ilk yarı yılda hazırlayıp yine şehirlerimizdeki etkilerini en aza indirecek, çevremizi, doğamızı koruyacak adımları da atacağız" dedi.