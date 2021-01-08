Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İklim değişikliği ile ilgili mücadele kapsamında eylem planlarımızı açıkladık. İnşallah Meclisimiz ile İklim Kanunu'nu ilk yarı yılda hazırlayıp yine şehirlerimizdeki etkilerini en aza indirecek, çevremizi, doğamızı koruyacak adımları da atacağız" dedi.
Bakan Kurum: İklim Kanunu ile doğamızı koruyacak adımları atacağız
08.01.2021 - 12:41 | Son Güncelleme: 08.01.2021 - 12:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bakan Kurum, "İklim değişikliği ile ilgili mücadele kapsamında eylem planlarımızı açıkladık. İnşallah Meclisimiz ile İklim Kanunu'nu ilk yarı yılda hazırlayıp çevremizi, doğamızı koruyacak adımları da atacağız" dedi.
Kaynak: AA
Etiketler : Murat Kurum,iklim kanunu,
758428 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/758428.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER