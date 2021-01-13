Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP’nin taciz ve tecavüzcülerle ilgili hala hiçbir şey yapmadığını hatırlatan Şenocak, "Kamuoyu gündemini değiştirmeye çalışıyorlar. Sebebi ise; taciz, tecavüz, ahlaksızlık CHP’de diz boyu! İstediğiniz kadar algı oyunları yapın, bu ahlaksızlıkları örtemeyeceksiniz" dedi.

Güngören İlçe Kongresi’nde konuşan Şenocak "CHP yönetimi yapay gündemlerle algı yönetimi yapmaya çalışıyor. İstanbul İl Başkanlarının ahlaksızlıklarına göz yummak ve teröre destek veren provokasyonlarını unutturmak istiyorlar. Kamuoyu gündemini değiştirmeye çalışıyorlar. Sebebi ise; taciz, tecavüz, ahlaksızlık CHP’de diz boyu. İstediğiniz kadar algı oyunları yapın. Bu lekenizden asla kurtulamayacaksınız, bu ahlaksızlıkları asla örtemeyeceksiniz. CHP ile taciz karşılıklı yer tutmuştur. Onun için siz gidin, önce partinizdeki bu ahlaksızlıkları ortadan kaldıracak hamlelerde bulunun" dedi.

Hak ettikleri cevabı vereceğiz

‘Sözde Cumhurbaşkanı’ ifadelerine en güzel cevabı 2023 seçimlerinde vereceklerini söyleyen Şenocak, “Muhalefetin ayak oyunları bitmedi, bitmeyecek. Sayın Cumhurbaşkanımızı tanımayanlara, bu edepsizlere, bu ahlaksızlara AK Parti Teşkilatı gereken cevabı, 2023’te sandıkları patlata patlata verecek.” diye konuştu.

Hizmet üretemeyen CHP’li İBB Başkanı’nın çeşitli mazeretlerle beceriksizliğini örtbas etmeye çalıştığını belirten Şenocak şöyle devam etti:

"Milletin hayrına olacak her işinize destek, milletin zararına olacak her işinize de fren oluruz. CHP’li İBB yönetimi bugüne kadar 19 milyar TL borçlanma yetkisi aldı. Takipçisi olacağımızı söyledik. Peki ne yaptılar bugüne kadar? Söyleyeyim. ‘5 yılda 150 tane kreş yapacağım’ dedi. 15 tane anca yapabildi. Bir programda soruyorlar ‘En çılgın projeniz nedir?’ Cevap veriyor ‘Kreşleri yaptım, çok mutluyum.’ Bir de süt dağıtmışlar, bunu da çılgın proje gibi sunuyorlar. Milletimiz her şeyi görüyor.” ifadelerini kullandı. Yeni süreçte daha çok çalışacaklarını söyleyen Şenocak, “2023 yeni miladımız olacak. 2024’te yarım kalan hesabımızı göreceğiz, İstanbul Büyükşehir Belediye’sini yeniden AK Partili bir belediye yapacağız Allah’ın izniyle!"