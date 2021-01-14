CHP’li Beylikdüzü Belediyesi’nin inşa ettiği, Kıbrıs Türkleri’ni katleden çeteci lider Makarios’un yer aldığı heykele atıfta bulunan Şenocak, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, birileri gibi Kıbrıs Türkleri’ni katleden Makarios’un heykelini açmadı. Cumhurbaşkanımız, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ni açtığı için bunlar düşmandır. Biz AK Parti olarak, tüm teşkilatlarımızla gücümüze güç katmaya devam edeceğiz. 2023 ve 2024 seçimlerinde Allah’ın izniyle hep birlikte yeni destanlar yazacağız" dedi.
CHP Genel Başkanı’nın ‘Sözde Cumhurbaşkanı’ sözlerine sert bir şekilde cevap veren Şenocak, “Tabiki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan nefret edecekler. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan; ne Washington’un, ne Paris’in, ne Tel Aviv’in ne de Brüksel’in adamı oldu. Recep Tayyip Erdoğan sadece ve sadece bu milletin adamı oldu.” ifadelerini kullandı.
Şenocak'tan İmamoğlu'na gönderme: Cumhurbaşkanı Makarios’un heykelini değil Ayasofya'yı açtığı için düşmanlar
AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Maltepe ve Kartal İlçe Kongreleri’nde gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin gücüne güç katacak kadroları AK Parti çatısı altında buluşturmaya devam ettiklerini söyleyen Şenocak, 2023 ve 2024 seçimleri için şimdiden hazırlıklara başladıklarını ve yeni destanlar yazacaklarını ifade etti.
CHP’li Beylikdüzü Belediyesi’nin inşa ettiği, Kıbrıs Türkleri’ni katleden çeteci lider Makarios’un yer aldığı heykele atıfta bulunan Şenocak, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, birileri gibi Kıbrıs Türkleri’ni katleden Makarios’un heykelini açmadı. Cumhurbaşkanımız, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ni açtığı için bunlar düşmandır. Biz AK Parti olarak, tüm teşkilatlarımızla gücümüze güç katmaya devam edeceğiz. 2023 ve 2024 seçimlerinde Allah’ın izniyle hep birlikte yeni destanlar yazacağız" dedi.
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