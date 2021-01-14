Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP’li Beylikdüzü Belediyesi’nin inşa ettiği, Kıbrıs Türkleri’ni katleden çeteci lider Makarios’un yer aldığı heykele atıfta bulunan Şenocak, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, birileri gibi Kıbrıs Türkleri’ni katleden Makarios’un heykelini açmadı. Cumhurbaşkanımız, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ni açtığı için bunlar düşmandır. Biz AK Parti olarak, tüm teşkilatlarımızla gücümüze güç katmaya devam edeceğiz. 2023 ve 2024 seçimlerinde Allah’ın izniyle hep birlikte yeni destanlar yazacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı’nın ‘Sözde Cumhurbaşkanı’ sözlerine sert bir şekilde cevap veren Şenocak, “Tabiki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan nefret edecekler. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan; ne Washington’un, ne Paris’in, ne Tel Aviv’in ne de Brüksel’in adamı oldu. Recep Tayyip Erdoğan sadece ve sadece bu milletin adamı oldu.” ifadelerini kullandı.