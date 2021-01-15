Güvenlik kaynakları, Türkiye-Yunanistan askeri heyetlerinin NATO'daki teknik görüşmelerine gelecek hafta yeniden başlamasının beklendiğini açıkladı.
Türkiye-Yunanistan askeri heyetlerinin görüşmelere gelecek hafta yeniden başlaması bekleniyor
15.01.2021 - 11:31 | Son Güncelleme: 15.01.2021 - 11:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Güvenlik kaynakları, Türkiye-Yunanistan askeri heyetlerinin NATO'daki teknik görüşmelerine gelecek hafta yeniden başlamasının beklendiğini açıkladı.
Kaynak: AA
Etiketler : askeri heyet,
760133 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/760133.aspx
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