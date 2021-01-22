Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2016 yılında Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bölücü terör örgütüne yönelik operasyon sırasında Jandarma Uzman Çavuş Muammer Faruk Salgar 24 yaşında şehit düşmüştü. Şehit Salgar, 7 aylık bebeği Halil Eymen’i sadece 2 kez görmüştü. Anaokulunda eğitim görmeye başlayan 5 yaşındaki Halil Eymen Salgar bugün karnesini aldı. Karnesini alan Halil Eymen, annesi ile birlikte Elazığ Granizon Şehitliği'ne giderek babasının mezarına koştu. Küçük Halil Eymen, babasının kabri başına gelip karnesini gösterdi.