Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yağışların Çanakkale'nin güneyi, İzmir geneli ve Balıkesir’in batısında yerel kuvvetli olması öngörülüyor.

İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'da yer yer kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Rüzgarın, Marmara ile Orta ve Doğu Karadeniz'de güney, güneybatıdan yer yer kuvvetli, kuzey Ege kıyıları ile Marmara'nın batısı ve güneyinde yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik'te rüzgarın yer yer saatte 61-64 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

İstanbul'da kar bekleniyor

Cumartesi güneşli bir havayla, pazara yağmurla giren İstanbul’da önümüzdeki hafta kar yağışı bekleniyor.

Marmara bölgesine üç boyunca yağmur düşmesi, dördüncü gün yağışların kara dönüşmesi tahmin ediliyor.

Çarşamba sabah Trakya’da, Marmara’nın güneyinde, İç Anadolu’da ve Batı Karadeniz’de kar yağışı öngörülüyor.

Çarşamba günü batı bölgelerimizde, perşembe günü de Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde kar bekleniyor.

İklim bilimci Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu "Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için Çarşambaya kar vermiş. Öncesinde miktar olarak yüksek değerde yağmur var... Çarşambaya dışarıda yapacak iş bırakmayın" diye uyarıda bulundu.