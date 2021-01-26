Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Sözcü Çelik, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında, Avrupa'daki sosyal demokrat partiler liginden aşırı sağcılar liginin üst sıralarına tırmanmak şeklinde siyasi tutum sergiliyor." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Çelik, "Kılıçdaroğlu, Türkiye'deki valilerimize, kaymakamlarımıza 'militan' diyerek büyük skandallara imza atmaya devam etti." diye konuştu.

Sözcü Çelik, "Bu yönetim, 'devleti kuran parti' denilen CHP'yi, devlete saldıran, devleti yıkmaya çalışan bir parti haline getiriyor." ifadelerini kullandı.

'Valilere, kaymakamlara, yargı mensuplarına 'militan' diyenler faşistin ta kendisidir'

Çelik, "Valilere, kaymakamlara, yargı mensuplarına 'militan' diyenler faşistin ta kendisidir. Bu Nazi ağzıyla konuşmayı bırakmaları lazım." dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik konuşmasına şöyle devam etti:

"(Biden yönetimiyle) Dünyanın her tarafında ırkçılık, aşırıcılık ve İslam düşmanlığıyla mücadele konusunda irade gerçekleştirmemiz gerekmektedir."

Çelik, HDP Esenyurt ilçe binası hakkında, "Terör örgütü propaganda merkezi haline gelmiş. Terör örgütü propagandası, teröre destek şeklinde bir yaklaşımdır." dedi.

'İnsan Hakları Eylem Planı, Cumhurbaşkanımız tarafından bizzat açıklanacak'

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Bütün değerlendirmeler tamamlandıktan sonra İnsan Hakları Eylem Planı, Cumhurbaşkanımız tarafından bizzat açıklanacak." diye konuştu.