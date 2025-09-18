Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Galatasaray-Frankfurt maç kadrosu ilk 11 netleşmeye başladı: Kimler eksik, kimler sakat ve cezalı?

Galatasaray-Frankfurt maç kadrosu ilk 11 netleşmeye başladı: Kimler eksik, kimler sakat ve cezalı?

Galatasaray-Frankfurt maç kadrosu ilk 11 merakla beklenirken kadroda kimler eksik, kimler sakat ve cezalı sorgulanıyor. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonunun açılış haftasında bu akşam Almanya’da Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya geliyor. Frankfurt Stadı’nda oynanacak karşılaşmayı İtalyan hakem Marco Guida yönetecek.

Galatasaray-Frankfurt maç kadrosu ilk 11 netleşmeye başladı! Maç öncesi ise kadroda kimler eksik, kimler sakat ve cezalı belli oldu.

Galatasaray, Almanya ekipleriyle Avrupa kupalarında 33. kez karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, Alman takımlarıyla oynadığı 32 maçta 19 galibiyet elde etti, 12 karşılaşmada beraberlik yaşadı ve 13 maçta mağlup oldu. Avrupa arenalarında Almanya ekiplerine karşı 33 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 53 gol gördü.

Galatasaray-Frankfurt maç kadrosu ilk 11 netleşmeye başladı: Kimler eksik, kimler sakat ve cezalı? - 1. Resim

GALATASARAY-FRANKFURT MAÇ KADROSU MUHTEMEL İLK 11

Galatasaray Muhtemel 11: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Singo, Eren, Sara, Torreira, Yunus, İlkay, Sane, Barış

Eintracht Frankfurt Muhtemel 11: Zetterer, Buta, Collins, Theate, Koch, Chaibi, Larsson, Doan, Can Uzun, Bahoya, Burkardt

Galatasaray-Frankfurt maç kadrosu ilk 11 netleşmeye başladı: Kimler eksik, kimler sakat ve cezalı? - 2. Resim

GALATASARAY-FRANKFURT MAÇINDA KİMLER EKSİK, KİMLER SAKAT VE CEZALI?

Galatasaray’da milli takım dönüşü sakatlık yaşayan Victor Osimhen, ayak bileği bağlarındaki orta düzeydeki gerilme ve kanama nedeniyle Devler Ligi kamp kadrosuna alınmadı.

Ev sahibi Frankfurt tarafında ise Mario Götze ve Danimarkalı sağ bek Rasmus Kristensen, kas sakatlıkları nedeniyle mücadelede yer alamayacak. Orta sahada bağırsak sorunları yaşayan İsveçli Hugo Larsson’un durumu ise maç saatinde netleşecek. 

Galatasaray-Frankfurt maç kadrosu ilk 11 netleşmeye başladı: Kimler eksik, kimler sakat ve cezalı? - 3. Resim

GALATASARAY-FRANKFURT MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Temsilcimiz Galatasaray 18 Eylül Perşembe günü Almanya’da Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek. Maç saat 22.00’de TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

Galatasaray-Frankfurt maç kadrosu ilk 11 netleşmeye başladı: Kimler eksik, kimler sakat ve cezalı? - 4. Resim

GALATASARAY-FRANKFURT KAMP KADROSU

Uğurcan Çakır, Batuhan Şen, Günay Güvenç, Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Davinson Sánchez, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Wilfried Singo, Arda Ünyay, Gabriel Sara, Leroy Sané, Berkan Kutlu, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Lucas Torreira, Mario Lemina, Roland Sallai, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Yusuf Demir, Barış Alper Yılmaz

