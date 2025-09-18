Galatasaray Frankfurt maçı tek maç mı, rövanş var mı? İşte Şampiyonlar Ligi lig aşaması formatı!

Galatasaray, 2025-26 UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki ilk sınavını Almanya’da verecek. Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak olan sarı-kırmızılılar için maçın tek karşılaşma mı yoksa rövanşlı mı olacağı futbolseverlerin gündeminde.

GALATASARAY FRANKFURT MAÇI TEK MAÇ MI, ÇİFT MAÇ MI?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2024-25 sezonundan itibaren klasik grup sistemi yerini 36 takımlı lig formatına bıraktı. Bu yeni formatta her takım 8 farklı rakip ile tek maç üzerinden karşılaşıyor.

Galatasaray ile Eintracht Frankfurt arasındaki karşılaşma da bu sistem kapsamında tek maçlık fikstüre dahil edildi. Yani sarı-kırmızılı ekip, Alman temsilcisiyle yalnızca bir kez karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY FRANKFURT MAÇI RÖVANŞ VAR MI?

Şampiyonlar Ligi lig aşaması formatında rövanş karşılaşması bulunmuyor. Her takım 4 maçı evinde 4 maçı ise deplasmanda oynayarak puan tablosunda üst sıralara çıkmaya çalışıyor.

Bu nedenle Galatasaray'ın Frankfurt'la oynayacağı maçın da rövanşı olmayacak. Sarı-kırmızılılar, sonraki haftalarda farklı rakiplerle mücadele ederek yoluna devam edecek.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ TAKVİMİ

18 Eylül | Eintracht Frankfurt - Galatasaray (D) - 22.00

30 Eylül | Galatasaray - Liverpool (E) - 22.00

22 Ekim | Galatasaray -Bodo / Limit (E) - 19.45

5 Kasım | Ajax - Galatasaray (D) - 23.00

25 Kasım | Galatasaray - R. Union Saint - Gilloise (E) - 20.45

9 Aralık | AS Monaco - Galatasaray - 23.00

21 Ocak | Galatasaray - Atletico Madrid (E) - 20.45

28 Ocak | Manchester City - Galatasaray (D) - 23.00

ŞAMPİYONLAR LİGİ PROGRAMI

Şampiyonlar Ligi’nde ilk hafta karşılaşmaları 17-19 Eylül tarihleri arasında oynanacak. Galatasaray, 18 Eylül 2025 Perşembe akşamı saat 22.00’de Eintracht Frankfurt ile Deutsche Bank Park Stadyumu’nda kozlarını paylaşacak.

Ligde 8 hafta sürecek mücadele 29 Ocak 2026’da sona erecek. İlk 8 sırayı alan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselirken, 9-24. sıra arasındaki ekipler play-off oynayacak.