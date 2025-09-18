Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Galatasaray Frankfurt maçı tek maç mı, rövanş var mı? İşte Şampiyonlar Ligi lig aşaması formatı!

Galatasaray Frankfurt maçı tek maç mı, rövanş var mı? İşte Şampiyonlar Ligi lig aşaması formatı!
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk sınavını Eintracht Frankfurt deplasmanında verecek. Taraftarlar karşılaşmanın tek maç mı yoksa çift maç mı olacağını merak ediyor. Şampiyonlar Ligi formatı ve lig aşamasında rövanş olup olmadığı araştırılıyor.

Galatasaray, 2025-26 UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki ilk sınavını Almanya’da verecek. Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak olan sarı-kırmızılılar için maçın tek karşılaşma mı yoksa rövanşlı mı olacağı futbolseverlerin gündeminde.

GALATASARAY FRANKFURT MAÇI TEK MAÇ MI, ÇİFT MAÇ MI?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2024-25 sezonundan itibaren klasik grup sistemi yerini 36 takımlı lig formatına bıraktı. Bu yeni formatta her takım 8 farklı rakip ile tek maç üzerinden karşılaşıyor.

Galatasaray ile Eintracht Frankfurt arasındaki karşılaşma da bu sistem kapsamında tek maçlık fikstüre dahil edildi. Yani sarı-kırmızılı ekip, Alman temsilcisiyle yalnızca bir kez karşı karşıya gelecek.

Galatasaray Frankfurt maçı tek maç mı, rövanş var mı? İşte Şampiyonlar Ligi lig aşaması formatı! - 1. Resim

GALATASARAY FRANKFURT MAÇI RÖVANŞ VAR MI?

Şampiyonlar Ligi lig aşaması formatında rövanş karşılaşması bulunmuyor. Her takım 4 maçı evinde 4 maçı ise deplasmanda oynayarak puan tablosunda üst sıralara çıkmaya çalışıyor. 

Bu nedenle Galatasaray'ın Frankfurt'la oynayacağı maçın da rövanşı olmayacak. Sarı-kırmızılılar, sonraki haftalarda farklı rakiplerle mücadele ederek yoluna devam edecek. 

Galatasaray Frankfurt maçı tek maç mı, rövanş var mı? İşte Şampiyonlar Ligi lig aşaması formatı! - 2. Resim

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ TAKVİMİ

18 Eylül | Eintracht Frankfurt - Galatasaray (D) - 22.00

30 Eylül | Galatasaray - Liverpool (E) - 22.00

22 Ekim | Galatasaray -Bodo / Limit (E) - 19.45

5 Kasım | Ajax - Galatasaray (D) - 23.00

25 Kasım | Galatasaray - R. Union Saint - Gilloise (E) - 20.45

9 Aralık | AS Monaco - Galatasaray - 23.00

21 Ocak | Galatasaray - Atletico Madrid (E) - 20.45

28 Ocak | Manchester City - Galatasaray (D) - 23.00

Galatasaray Frankfurt maçı tek maç mı, rövanş var mı? İşte Şampiyonlar Ligi lig aşaması formatı! - 3. Resim

ŞAMPİYONLAR LİGİ PROGRAMI

Şampiyonlar Ligi’nde ilk hafta karşılaşmaları 17-19 Eylül tarihleri arasında oynanacak. Galatasaray, 18 Eylül 2025 Perşembe akşamı saat 22.00’de Eintracht Frankfurt ile Deutsche Bank Park Stadyumu’nda kozlarını paylaşacak.

Ligde 8 hafta sürecek mücadele 29 Ocak 2026’da sona erecek. İlk 8 sırayı alan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselirken, 9-24. sıra arasındaki ekipler play-off oynayacak.

Maç Almanya'nın Frankfurt kentindeki 52 bin kişilik Frankfurt/Deutsche Park Stadyumu'nda oynanacak.
Karşılaşma 18 Eylül 2025 Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Türk askeri Suriye'den çekilecek mi? MSB'den 2 şartlı cevap geldi
