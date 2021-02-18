Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kadıköy Belediyesi yetkililerinin durumu polise bildirmesi üzerine, işçilere, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağını ihlalden para cezası kesildi.

İŞÇİLERDEN TEPKİ

Kadıköy Belediyesi işçileri, 16 Şubat’ta başladıkları grev kapsamında ilçedeki çöpleri toplamama kararı aldı. Bunun üzerine, Kadıköy Belediyesi, ilçedeki çöplerin toplanması için İBB’den yardım istedi. İBB ekipleri, önceki gece ilçenin ana noktalarındaki çöp konteynerlerini boşaltmaya geldiğinde ise grevdeki çalışanlar tepki göstererek çöplerin toplanmasına karşı çıktı. Durumun Kadıköy Belediyesi’ne bildirilmesi üzerine yetkililer konuyu polise aktardı. Polis ekipleri, grev kapsamında gece saatlerinde çöplerin toplanmasına karşı çıkan bazı belediye çalışanlarına koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağını ihlalden para cezası kesti.

ÇÖPLER DOLDU TAŞTI

Öte yandan, Kadıköy Belediyesi'nin sorumluluk alanındaki birçok noktada çöp konteynerlerinin dolu olduğu görüldü. Grev nedeniyle, özellikle belediye binasının çevresindeki noktalarda çöpler konteynerlerin etrafına taştı. Grev yapan işçilerin, belediye binası bahçesindeki bekleyişleri de soğuk havaya rağmen sürüyor.

ESENLER'E KAYITSIZ KALDILAR

CHP'li Kadıköy Belediyesi'nin imdadına koşan CHP'li İBB yönetimi, geçen hafta fırtınanın vurduğu AK Parti'li Esenler'e kayıtsız kalmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, fırtınada AK Parti yönetiminde bulunan ilçelerden arayan ve çatılarının uçtuğunu, zarar gördüklerini belirten mağdur vatandaşlara, "Bizim böyle bir çalışmamız yok, ilçe belediyesini arayın" cevabı vermişti. Bu durum İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ilçe belediyeleri arasında çifte standart uyguladığını gözler önüne sermişti.