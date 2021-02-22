Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'deki Deprem Konutları Temel Atma töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Kısa sürede teslim etmeyi hedeflediğimiz deprem konutlarının milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Afetleri engellemeyiz ama yıkıcı etkisini azaltabiliriz. 5 bin deprem konutumuzu da işte bu anlayışla hızla hayata geçiriyoruz. 7 ayrı alanda hemen inşaatlara başladık. Bugün ilk etapta yerinde yapılacak 1444 kont ve 208 konut ile rezerv alanında yapılacak 309 konutun temelini atıyoruz. Bayraklı’da inşa edeceğimiz konutları İzmir’in ihtiyaç duyduğu stok dönüşüm konutları olarak da kullanacağız. Karaburun ilçesinde depremden etkilenen köylerde köy evleri yapacağız.

84 MİLYONUN KUÇAKLAŞTIĞI YER BURASIDIR

Depremden 91 saat sonra sağ olarak ulaşılan Ayda bebeğimizin sevinciyle 84 milyon olarak kucaklaştığımız yer burasıdır. Bu alanı hem depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımızın hatıralarını yaşatacak hem de deprem bilincinin hafızalarda kalmasını sağlayacak bir alan olarak düzenleyeceğiz. Rıza Bey apartmanı sakinlerinden burada ev sahibi olmak isteyenlere de aynı bölgede evlerini yapıp teslim edeceğiz.

18 BİNE YAKIN BİNANIN YIKIMINI GERÇEKLEŞTİRDİK

Son 8 yıldır İzmir’de riskili yapı olarak tespit edilen 20 bine yakın binadan 18 bine yakınının yıkımını gerçekleştirdik. Yerinde gerçekleşen deprem dönüşümü 75 bin metrekarelik alanda yürütülüyor. Yatırım değeri 800 milyon lira. Depremin ardından sadece yaraları sarmakla kalmayıp kentsel dönüşüm çalışmalarını da hızlandırdık. Çiğli ve Bergama’da TOKİ eliyle hayata geçireceğimiz millet bahçeleri aynı zamanda toplanma alanları olacak.

Detaylar birazdan...