Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MSB'den yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg arasındaki görüşme sonrasında yapılmasına karar verilen Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "ayrıştırma usulleri"nin ele alındığı teknik toplantıların 11'incisi NATO Karargahı'nda icra edildi.