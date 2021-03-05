MSB'den yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg arasındaki görüşme sonrasında yapılmasına karar verilen Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "ayrıştırma usulleri"nin ele alındığı teknik toplantıların 11'incisi NATO Karargahı'nda icra edildi.
Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri bir araya geldi
05.03.2021 - 18:07 | Son Güncelleme: 05.03.2021 - 18:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında "ayrıştırma usulleri"nin görüşüldüğü teknik toplantıların 11'incisinin NATO Karargahı'nda yapıldığını bildirdi.
Etiketler : türkiye,yunanistan,operasyon,asker,görüşme,erdoğan,cumhurbaşkanı,
772383 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/772383.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER