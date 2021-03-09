Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hatay’ın Altınözü sınırlarında kaçak olarak Türkiye’ye girmeye çalışan 11 kişi yakalandı. Milli Savunma Bakanlığı yakalanan 11 kişiden birinin kırmızı bültenle aranan, DEAŞ terör örgütü üyesi olduğunu açıkladı.



Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “Hatay/Altınözü hudut hattında, yasa dışı yollarla Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 11 kişi yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda şahıslardan birinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu ve kırmızı bültenle arandığı tespit edildi” ifadeleri kullanıldı.