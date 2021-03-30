Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhuriyet ve Yenice mahallelerindeki sulama kanallarına atılan uçucu inorganik bileşenlerin bulunduğu tüplerden sızan gazlardan etkilenen 12 kişinin, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavileri tamamlandı.

Tüplerin bırakılmasına ilişkin haklarında gözaltı kararı verilen ve hastanede tedavi gören A.Y. ve M.Y. de emniyete götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Bu arada bölge sakinlerinin ihbarı üzerine, olay mahalline 300 metre uzaklıkta hayvan ağılında bir tüp daha bulundu. Ekiplerce alınan tüpler bertaraf edilmek üzere bölgeden kaldırıldı.

Olay

Pamukova ilçesinde Cumhuriyet ve Yenice mahallelerinden geçen sulama kanallarına bırakılan 3 sanayi tipi tüpten sızan gazlardan etkilenen ikisi polis 12 kişi, önce İlçe Devlet Hastanesine, daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti.

İhbar üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekipleri sevk edilmiş, balık ve kurbağa ölümleri gerçekleşmesi üzerine, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, inceleme yapmak üzere sudan numune almıştı.

Tüplerin sulama kanallarına atılmasına ilişkin A.Y. ve M.Y. hakkında gözaltı kararı verilmiş, İlçe Devlet Hastanesi de temizlik yapılması için geçici süreyle hasta kabulüne kapatılmıştı.