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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Bu bir darbenin ön bildirisidir
06.04.2021 - 18:04 | Son Güncelleme: 06.04.2021 - 18:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Bazı emekli amirallerin bildirisi) Bu, bir vesayet bildirisidir, bir darbenin ön bildirisidir. Kimse sulandırmaya çalışmasın, ne CHP ne de başka birilerinin bunu sulandırma gibi bir hakları yoktur" dedi.
Etiketler : amiraller,fuat oktay,haberler,son dakika,
780462 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/780462.aspx
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