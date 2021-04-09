Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Radyocu Adem Metan'ın Youtube kanalına konuk olan Feyzioğlu şunları söyledi:

"Bildiriyi aldım okudum, altındaki imzalara baktım. Dediğim şu; Türkiye'de çok kısa süre önce 126 emekli büyükelçi aynı konuda bir bildiri yayınladı. Tepki oldu mu olmadı mı? Ama 104 emekli amiral bildiri yayınlayınca kıyamet koptu. Sebep basit değil mi? Türkiye'de emekli büyükelçiler darbesi yok. Böyle bir tecrübemiz yok. Olmaz da zaten. Ama emekli amiral başka bir şey. Meseleyi düşünce özgürlüğü kapsamında ele alabilirsiniz ama ya bu bildiri muvazzaflarla bağlantılıysa bu yok sayılamayacak bir soru işaretidir. Yok sayamazsınız. Demokrasiyi ve devleti müdafa için bunu araştırmak zorundasınız.

Mesele düşünce özgürlüğü olsaydı...

Bu amirallerin bir kısmını tanırım. Çok saygı duyduğum isimler var içinde. FETÖ'nün iğrenç kumpaslarında sırf vatansever oldukları için bedel ödemiş insanlar var içlerinde. Yok etmek için yaklaşmayalım, anlayalım. Nereden bakarsanız bakın 104 emekli amiral bir bildiri yayınladığında bu Türkiye'nin, 1960'tan beri gelen darbeler tarihini ve tecrübesini akla getiriyor. Bundan da tepki doğurdu. Mesele düşünce özgürlüğünü sınırlamak olsaydı büyükelçilere de tepki duyulurdu. Eski milletvekilleri de benzer bir bildiri yayınladılar. Onlara da bir şey olmadı. Çünkü milletvekillerinin yaptığı bir darbe de yok.

WhatsApp'tan gelen bilgiye inanmışlar

Yargıda araştırılır. Muvazzaf bağlantısı tehlikelidir. Umarım, dilerim yoktur. Olmadığını düşünmek istiyorum. Tirajik yanı imzayı atanlar, Mustafa Şentop Bey'in açıklamasını herhalde WhatsApp gruplarındaki dedikodulardan duymuşlar. İnsan neye karşı açıklama yaptığı bir kendinden dinler. WhatsApp grubundan gelen bilgiye inanmışlar. Mustafa Şentop, dalga geçiyor, muhtemel mi mümkün, deli olmamız lazım diyor.

Siz Montrö'yü tartışmaya açarsanız Rusya da açıklama yapar

Bunun üstüne oturup 104 amiral bir araya gelip Montrö'den çıkmamalıyız diye kimsenin konuşmadığı ve tartışmadığı bir bildiri yayınlarsan Rusya ne yapar? Hemen açıklama yaptı Rusya. 1937'de yapmıştı en son açıklamayı diye hatırlıyorum. Evet, Montrö yerine Karadeniz'de kıyısı olan devletler anlaşma yapalım. İçeride bu kadar ciddi olması gereken insanlar Montrö'nün tartışıldığı gibi bir izlenimi dünyaya yayarlarsa Rusya da gelir sana bunu söyler, Amerika da gelir başka şey söyler. Bazı şeyleri tartışmaya gerek yok. Açmayın tartışmayı."