Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eren-10 Operasyonu kapsamında, Şırnak-Bestler Dereler bölgesinde, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığınca yürütülen faaliyetler devam ediyor. Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamada, “EREN-10 Operasyonu kapsamında, Şırnak-Beytüşşebap Meydan Dağı bölgesinde, jandarma komandolarımız tarafından teröristlerle sağlanan temas sonucu çıkan çatışmada 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir” denildi.