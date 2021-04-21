Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, yürüttükleri çalışma kapsamında FETÖ şüphelisi 4 kişinin yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye hazırlandığını belirledi.



Yapılan operasyonla Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden dosyaları bulunan eski havacı askeri personeller M.G., B.K., K.K. ve A.U. isimli şahıslar yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alındı.



İlk sorguları Terörle Mücadele Büro Amirliğinde yapılan 4 kişi, ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi.