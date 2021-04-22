Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Tarih fukarası, cahil.. Siyasete, demokrasiye, millete inanmayan, hâlâ darbeyi iktidar aracı gören zavallılar... Menderes'in sonunu Erdoğan'a yakıştırmak. Vallahi sizi, 15 Temmuz’dan beter yaparız.

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş: Yine aynı kafa! Yazıktır. Milletin gönlünde ebedîleşmiş şehit Başbakan Menderes’in sonunu hatırlatmaktan bir türlü vazgeçmiyorlar. Unutmayın! Kılıcınızın iki tarafının da kestiği o kara günler geride kaldı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: ‘Erdoğan’ın da sonu Menderes’e benzemesin' diyerek açıkça ve alçakça tehdit savuran millî irade düşmanlarına karşı hep ayaktayız. Darbeci zihniyetin zavallıları her daim karşılarında aziz milletizi bulacaktır.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Millî iradeyi ölümle tehdit edenlere meydan okuyoruz. Elinizden geleni ardınıza koymayın! Cumhurbaşkanı’mızı ‘Menderes’in sonu’ ile tehdit edenlere diyoruz ki, buyrun gelin, biz buradayız. Siz ‘Menderes’in sonu’ diye tehdit edin, biz millî irade diyerek dimdik karşınızdayız.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BE AHLAKSIZ, BE EDEPSİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’li Engin Altay’ın ‘Menderes’ benzetmesine “Be ahlaksız, be edepsiz, biz bu yola kefenimizle çıktık” sözleriyle yüklendi.

Erdoğan “Siz, zaten ‘ölüm’ dendiği zaman kaçacak delik arayanlardansınız. Menderes’in akıbetinden hoşnut mu oluyorsunuz, memnun mu oluyorsunuz? Çünkü o akıbeti hazırlayanlar da sizdiniz. Şimdi bize de aynı akıbeti mi hatırlatıyorsunuz?” dedi. Ayrıca Erdoğan, Engin Altay hakkında suç duyurusunda da bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Altay hakkında soruşturma başlattı.