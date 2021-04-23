MSB: Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güven ortamını bozmak için taciz atışında bulunan 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.
MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildi
23.04.2021 - 15:39 | Son Güncelleme: 23.04.2021 - 15:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB: Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güven ortamını bozmak için taciz atışında bulunan 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : MSB,terörist,
785063 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/785063.aspx
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