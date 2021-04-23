Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye-Afganistan-Pakistan Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısında ortak bir bildiri kabul edildi. Bildiride, İstanbul Konferansı'nın taraflarla yapılan kapsamlı istişarelerin ardından anlamlı ilerleme sağlanması için şartların daha elverişli hale geleceği ileri bir tarihe ertelendiğini hatırlatılarak tüm taraflara, özellikle Taliban'a Afgan halkının, bölgenin ve uluslararası toplumun arzuladığı barışı sağlayacak kapsayıcı ve müzakere edilmiş bir uzlaşıya bağlılığını teyit etmeleri çağrısı yapıldı.

Egemen, bağımsız, demokratik ve birleşik bir Afganistan'a desteğe bağlılığın yinelendiği bildiride, sürdürülebilir barışın, yalnızca Afgan öncülüğü ve sahipliğinde, Afganistan'daki çatışmaları sonlandıracak kalıcı ve kapsamlı bir ateşkes ve kapsayıcı siyasi uzlaşıyı amaçlayan siyasi süreçle sağlanabileceği kaydedildi.

Bildiride, adil ve kalıcı siyasi uzlaşı için Afganistan Barış Süreci'ne ve Doha'da devam eden barış müzakerelerine destek vurgulanarak müzakerelere hız kazandırmak üzere İstanbul'da üst düzey bir toplantı düzenlenmesi için Türkiye, Katar ve BM'nin gösterdiği çaba takdir edildi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Afganlı kardeşlerimize desteğimiz güçlü bir şekilde sürecektir Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan ve Pakistan halkının Türkiye için kardeş ülkeler ve halklar olduğunu belirterek, "Bundan sonraki süreçte barış çabalarımız, Afganlı kardeşlerimize desteğimiz de güçlü bir şekilde sürecektir" dedi. Bakan Çavuşoğlu, ticaret önündeki engelleri kaldırmaya devam edeceklerini de söyleyerek, ulaşım ve enerji hatlarını güçlendirerek İpek Yolu'nu tekrar canlandırdıklarını ifade etti.

Ateşkes vurgusu

Afganistan'da yüksek düzeyde seyreden şiddetten, özellikle sivil kayıplardan duyulan üzüntünün dile getirildiği; kamu çalışanlarını, sivil toplum aktivistlerini, insan hakları koruyucularını, gazetecileri ve medya çalışanlarını hedef alan saldırıların kınandığı bildiride, yüksek düzeydeki şiddete son verilmesi ve barış görüşmelerine uygun atmosfer sağlanması için hemen bir ateşkese ihtiyaç duyulduğuna işaret edildi.

Ortak bildiride, siyasi ve güvenlik iş birliğinden ekonomik entegrasyona kadar bölgesel istikrara katkı sağlayan temel bir platform olan Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci'nin önemine vurgu yapılarak terörün tüm şekil ve tezahürleriyle mücadele konusundaki ortak kararlılık yinelendi.

Bölge ve komşu ülkelerin, özellikle Pakistan ve İran'ın 40 yılı aşkın süredir Afgan mültecilere ev sahipliği yapmakta önemli rol oynadığı belirtilen bildiride, mültecilerin iyi donanımlı bir planla gönüllü, güvenli, onurlu, çabuk ve sürdürülebilir geri dönüşü için Afganistan'da uygun koşulların sağlanması; uluslararası toplumun, Afgan mültecilerin temel ihtiyaçlarının karşılanması için ev sahibi ülkeleri desteklemeye devam etmesi ve Afganistan hükümetinin geri dönüş ve yeniden entegrasyon çabalarına katkı sağlama çağrısında bulunuldu.

Bildiride ulaştırma, ticaret, enerji, halklar arası ilişkiler, eğitim, sosyal ve kültürel değişim ve turizm alanlarında bölgesel bağlantıları artırmak üzere iş birliğinin geliştirilmesi iradesinin yanı sıra Kovid-19 salgınıyla mücadelede uluslararası iş birliği ve dayanışma çağrısı da yapıldı.

Ortak bildiride, Afganistan Dışişleri Bakanı Atmar ve Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi'nin, Üçlü Toplantı'ya ev sahipliğinden dolayı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na, Türk hükümetine ve halkına teşekkürlerini sunduğu ifade edildi.