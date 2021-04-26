Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca kişilerin Thodex adlı kripto para borsasındaki hesaplarına erişemediği ve şirket sahibinin yurt dışına kaçtığı yönündeki ihbar üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakalanan 70 şüpheliden 62'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

62 şüpheliden 6’sı tutuklama, 22’si adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Savcılık, ifadesinin alınmasının ardından 34 şüpheliyi de serbest bıraktı.

'KIZ KARDEŞİ MALİ İŞLERDEN SORUMLU, AĞABEY GÜVEN ÖZER İSE RESMİ OLMAYAN ORTAK' İDDİASI

Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer’in ağabeyi Güven Özer Pendik'te saklandığı evde gözaltına alındı.

Faruk Fatih Özer'in yakalama kararı çıkarılan kız kardeşi Serap Özer de İstanbul ve Kocaeli Emniyeti'nin yaptığı ortak operasyonda Kocaeli'de yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, Faruk Fatih Özer in de arasında bulunduğu firari 11 zanlının yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

AĞABEY 'RESMİ OLMAYAN ORTAK' İDDİASI

Firari Faruk Fatih Özer'in kız kardeşi Serap Özer'in şirketin, mali işler ve muhasebesinden sorumlu kişi olduğu, ağabeyi Güven Özer'in ise resmi olmayan ortağı olduğu iddia edildi.