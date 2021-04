Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Jeo Biden’in, 1915 yılında yaşanan olayları ‘Ermeni Soykırımı’ olarak nitelendirmesinin ardından Türkiye’de tepkiler çığ gibi büyüyor. O tepkilerden biri de ABD'nin Ankara’da bulunan Büyükelçiği’nin önünde toplanarak kınama açıklaması yapan Sivil Toplum Kuruluşları Derneği'nden geldi. Büyükelçilik önünde toplandıktan sonra Mehteran Takımı ve Seymenler Ekibi ile düzenledikleri gösteriyle tepkilerini dile getiren STK-DER’de kınama açıklamasını dernek adına Yönetim Kurulu Başkanı Semih Kıbrıs okudu. Açıklamanın sonunda STK-DER tarafından Biden’e ‘gerçekleri görmesi’ için ayna hediye edildi.



“ABD Başkanının görevi de haddi de değildir”

Tarihi çarpıtmaya kalkmanın ABD Başkanı’nın haddine olmadığını belirten Başkan Kıbrıs, “ABD Başkanı Joe Biden’in 1915 yılında yaşanmış olan mukatele ve tehcir olayını tarihi bilinçten uzak sözde 'Soykırım' olarak nitelendirmesini kabul etmiyor, reddediyor, yok hükmünde sayıyor ve şiddetle kınıyoruz. Tarihi, ilmi belgelerden uzak, bilgisizce, yalan yanlış ve yanlı bir ifade ile Başkan Biden, Ermeni lobisine siyasi borcuna mahsuben talihsiz ve hesapsız bir açıklama yapmıştır. Asırlardır bu topraklarda birlikte, kardeşçe yaşadığımız Ermenileri, ütopik diasporanın çirkin emellerine kurban etmek ve tarihi çarpıtmaya kalkmak, ABD Başkanının görevi de haddi de değildir. Bu çarpıtmanın müttefikliğe, dostluğa, geleceğe, özellikle de barışa hiçbir olumlu katkısı olmayacağı gibi bilakis yeni yaraların, yeni problemlerin açılmasına sebep olacaktır” diye konuştu.



“Türkiye Cumhuriyeti, siyasi ve benzeri şantajlara boyun eğecek bir devlet değildir”

Türkiye’ye şantaj yapıldığının aşikar olduğunu ifaden eden Başkan Kıbrıs, “Başkan Joe Biden, sözde Ermeni soykırımı gibi büyük bir yanlışı, yalanı gerçekmiş gibi gösterip Türkiye’ye siyasi şantaj yapmak istediğiniz aşikârdır. Bilinmelidir ki demokrasiye, barışa önem veren güçlü Türkiye Cumhuriyeti, siyasi ve benzeri şantajlara boyun eğecek bir devlet değildir. Şanlı tarihimiz, Osmanlı Devleti'nden bu güne, değil soykırım, hiçbir leke sürülemeyecek kadar temizdir. Bu sözde yalanı ortaya atanların tarihi ise bir o kadar kan, gözyaşı ve soykırım acılarıyla doludur. Haksız, mesnetsiz, tarihi belgelere dayalı olmayan bu ütopik iddiaları kabul etmiyor, yıllardır başta ABD olmak üzere tarihi gerçekleri çarpıtan ülkeleri kınıyoruz” dedi.

Türkiye’nin her zaman dost bir tavır sergilediğini, en zor zamanlarda bile bu tavrından vazgeçmediğini vurgulayan Başkan Kıbrıs şöyle konuştu:

“Türkiye, en zor şartlarda dahi dostluklara sahip çıkan, çok eski tarihlerde bile azınlıklara, gayrimüslimlere mezalim yapmayan bilakis özgürce yaşama hakkı tanıyan şanlı tarihe sahip Osmanlı Devleti'nin bakiyesi olarak her daim barıştan yana olmuş, dostluklara önem vermiş, her tür ayrımcılığa karşı çıkmış bir millet olmayı sürdüreceği gibi, haksızlıklara karşı da durmaya devam edecektir. Tarihi bir gerçektir ki, Osmanlı topraklarında her türlü ihanetle karşılaşmış olan milletimiz, 1. Dünya Savaşında büyük zayiatlar vermiştir. Buna rağmen yaşananları kaderin acı bir hatırası olarak değerlendirmenin ötesinde başka hiçbir iddiada bulunmamıştır. Eğer tarihi belgelere bakılırsa görülür ki asıl soykırımı yapanlar, katliamı yapanlar, gittikleri her ülkeye kan ve gözyaşı bırakanlar, bugün milletimize suç isnat etmeye kalkan ülkelerdir. Bizler, güçlü Türkiye Cumhuriyeti'nin milli ve yerli duygulara hassas, mefkûresine bağlı fertleri olarak dün olduğu gibi, bugün de güçlü devletimizin yanında, tek yürek, tek yumruk olarak birlikte her tür kötülükle mücadeleye ani reflekslerle karşı duracağımızı önemle vurgulamak istiyoruz.”



“Kan ve gözyaşı bırakan bir devlet görmek istiyorsanız lütfen aynaya bakınız”

Birlik ve beraberlikle her türlü engeli aşacaklarını kaydeden Kıbrıs, “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak İstiklal ve İstikbalimize göz dikenlere karşı el ele, omuz omuza her türlü engeli aşacağımızdan, daha güzel günlere kavuşacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Başkan Joe Biden, yıllardır yapılan bu kadar açıklamaya rağmen gerçeği görmüyor, görmek istemiyorsanız size ayna hediye ediyoruz. Katliam yapan, gittiği ülkelere kan ve gözyaşı bırakan bir devlet görmek istiyorsanız lütfen aynaya bakınız” açıklamalarında bulundu.