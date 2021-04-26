Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Skandal açıklamaya yönelik ilk tepki Azerbaycan'dan gelirken Azerbaycanlı araştırmacı Elhan Şahinoğlu, bu kararın Türkiye ile olduğu kadar ABD-Azerbaycan ilişkilerini de olumsuz etkileyeceğini söyledi. Şahinoğlu, Biden tarafından dile getirilen gerçek dışı iddiaların Ermenistan ve Dağlık Karabağ'da yaşayan Ermenileri kışkırttığı ve Ermeni ayrılıkçılığını hortlattığı tespitinde bulundu. Bu durumun en açık göstergesi Hankendi ve Erivan'da Azerbaycan ve Türk bayraklarının yakılması diyen Şahinoğlu gazetemize yaptığı açıklamada şunları söyledi.



Erdoğan'ın ilk aradığı ismin Aliyev olması manidar

Biden'in açıklamasının ardından Erdoğan, ilk olarak Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i aradı. İlham Aliyev, Biden'in kararını eleştirdi. Ardından Azerbaycan ve Türkiye Dışişleri Bakanları ile Parlamento Sözcüleri telefonda görüştü. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı da Biden'in kararını kınayan bir açıklama yaptı.

Bu görüşme trafiği Biden'in açıklaması Türkiye'ye olduğu kadar Azerbaycan'a karşı da yapılmıştır mesajı verildi. Bu çok önemli ve manidar bir durum.



ABD kanadı Karabağ'ı hazmedemedi

Öte yandan Biden, "Ermeni soykırımı" nı tanıyarak ABD'deki Ermeni lobisini memnun etti, ancak bu Ermenistan'ın işini daha da zorlaştırdı. Savaştan sonra Ermenistan'ın Azerbaycan ve Türkiye ile ilişkilerini normalleştirme ihtimali ve iradesi Washington'un bu kararı ile engellendi.

İkincisi, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken savaştan sonra Erivan'ı aradı ve Ermenistan Başbakanı Nikol Pashinyan ile görüştü. Blinken halen Bakü'yü aramadı. Bu durum Azerbaycan'da hoşnutsuzluğa neden oldu ve ABD'nin Karabağ zaferini hazmedemediği şeklinde yorumlandı.

Çünkü AGİT Minsk Grubu eşbaşkanı Amerika Birleşik Devletleri, Ermenistan ve Azerbaycan'a eşit mesafede olmalıydı.

Bağ çok daha fazla güçlenecek

Biden'in soykırım iftirası, Azerbaycan'ın Türkiye ile askeri ittifakını daha da güçlendirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mayıs ayında özgürlüğüne kavuşan Şuşa'ya yapacağı ziyaret çok daha büyük anlam ifade edecek. Ayrıca Ankara'nın Şuşa'da konsolosluk açma ve askeri garnizon kurma planı bu hesaplara karşı çok güçlü bir cevap olacak.



Yılmaz Bilgen