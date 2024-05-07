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Yurdun bir bölümü buz kesti: 12 ilde sıcaklık sıfır derecenin altında!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yurdun bir bölümü buz kesti: 12 ilde sıcaklık sıfır derecenin altında!

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Yaz aylarına günler kaldı ama kar yağışı bazı illerde etkili olmaya devam ediyor. Çok sayıda il ve ilçede hava sıcaklığı sıfırın altına düştü. Türkiye'nin en soğuk noktası ise gece saatlerinde 6,8 dereceye düşen sıcaklığıyla Bolu Batı Karadeniz Orman Arş. oldu.

Türkiye, kış aylarının genelinde kurak ve mevsim normallerinin üzerinde sıcaklarla karşılaşırken soğuk ve yağış yüzünü mayıs ayında gösterdi. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonundan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde, Türkiye’nin en soğuk noktası gece eksi 6,8 derece ile Bolu, Merkez, Bolu/Batı Karadeniz Orman Arş. oldu.

SICAKLIĞIN SIFIRIN ALTINA DÜŞTÜĞÜ İLLER VE İLÇELER

Yükseklerde kar yağışının görülmesinin ardından hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfır derecenin altına düştüğü bazı yerleşim yerleri şöyle oldu:

Amasya, Merzifon, Merzifon/Tavşan Dağı eksi 5,4 derece.

Bolu, Mudurnu, Mudurnu/Abant Gölü eksi 5,3 derece.

Rize, Çamlıhemşin, Çamlıhemşin/Palovit Yaylası eksi 5,3 derece.

Çankırı, Ilgaz, Ilgaz Dağı eksi 5,2 derece.

Erzurum, Palandöken, Doğu Anadolu Gözlemevi eksi 5,1 derece.

Çankırı, Ilgaz, Yıldıztepe Kayak Merkezi eksi 5,0 derece.

Kastamonu, Seydiler eksi 4,7 derece.

Kastamonu, Ağlı eksi 4,7 derece.

Kastamonu, Pınarbaşı eksi 4,6 derece.

Kayseri, Melikgazi, Erciyes Kayak Merkezi eksi 4,4 derece.

Kastamonu, Merkez, Ilgaz Kayak Merkezi eksi 4,3 derece.

Gümüşhane, Kürtün, Kürtün/Arpacık Köyü eksi 4,2 derece.

Kütahya, Aslanapa eksi 4,2 derece.

Bolu, Gerede, Gerede/Samat Köyü eksi 4,1 derece.

Giresun, Alucra, Alucra/Çakrak Köyü eksi 4,1 derece.

Kastamonu, Bozkurt, Bozkurt/Mamatlar Köyü eksi 4,1 derece.

Rize, Çamlıhemşin, Çamlıhemşin/Huser Yaylası eksi 4,1 derece.

Bolu, Dörtdivan, Dörtdivan/Çetikören Köyü eksi 3,8 derece.

Çankırı, Orta, Orta/Kayıören Köyü eksi 3,8 derece.

Gümüşhane, Merkez, Gümüşhane/Aşağıyuvalı Köyü eksi 3,8 derece.

Amasya, Merkez, Amasya/Ormanözü Köyü eksi 3,7 derece.

Bayburt, Aydıntepe, Aydıntepe/Kavlatan Köyü eksi 3,6 derece.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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