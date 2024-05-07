Yurdun bir bölümü buz kesti: 12 ilde sıcaklık sıfır derecenin altında!

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 7 Mayıs 2024 09:00 - Güncelleme: 7 Mayıs 2024 09:16 - Güncelleme:

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Yaz aylarına günler kaldı ama kar yağışı bazı illerde etkili olmaya devam ediyor. Çok sayıda il ve ilçede hava sıcaklığı sıfırın altına düştü. Türkiye'nin en soğuk noktası ise gece saatlerinde 6,8 dereceye düşen sıcaklığıyla Bolu Batı Karadeniz Orman Arş. oldu.