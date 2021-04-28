Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, dün yapılan İzmit Kafası Dergisinin tanıtımı sonrasında korona virüs testine girdi. Test sonucu pozitif çıkan Başkan Hürriyet, hastanedeki kontrolleri sonrasında genel durumunun iyi olduğu tespit edilince evinde karantinaya alındı. Başkan Hürriyet’in ardından test yaptıran şoförü Hüseyin Ergül’ün de testinin pozitif çıktığı öğrenildi.