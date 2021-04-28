İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, dün yapılan İzmit Kafası Dergisinin tanıtımı sonrasında korona virüs testine girdi. Test sonucu pozitif çıkan Başkan Hürriyet, hastanedeki kontrolleri sonrasında genel durumunun iyi olduğu tespit edilince evinde karantinaya alındı. Başkan Hürriyet’in ardından test yaptıran şoförü Hüseyin Ergül’ün de testinin pozitif çıktığı öğrenildi.
Belediye başkanı korona virüse yakalandı
28.04.2021 - 12:10 | Son Güncelleme: 28.04.2021 - 12:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, yapılan korona virüs testinin pozitif çıkması sonrasında evinde karantinaya girdi.
Etiketler : izmir belediye başkanı,koronavirüs,
786185 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/786185.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER