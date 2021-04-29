21 günlük kısıtlama öncesi İstanbul'u kana bulamak isteyen ve polis ekiplerini başarılı operasyonuyla yakalanan PKK'lı teröristler güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde 6 parça halinde toplam 5 kilo plastik patlayıcı ile yakalanan teröristlerin ayrı ayrı taksilerle bölgeye geldikleri ve arından buluşarak otogara yöneldikleri görüldü. Operasyon anı ve zanlıların gözaltına alınması da kameralara yansıdı.
Konuyla ilgili gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Müthiş operasyon kamerada: Otogar bombacısı böyle yakalandı
29.04.2021 - 11:12 | Son Güncelleme: 29.04.2021 - 11:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Bayrampaşa’daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda 5 kilo patlayıcı ile yakalanan teröristler güvenlik kameralarına yansıdı.
21 günlük kısıtlama öncesi İstanbul'u kana bulamak isteyen ve polis ekiplerini başarılı operasyonuyla yakalanan PKK'lı teröristler güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde 6 parça halinde toplam 5 kilo plastik patlayıcı ile yakalanan teröristlerin ayrı ayrı taksilerle bölgeye geldikleri ve arından buluşarak otogara yöneldikleri görüldü. Operasyon anı ve zanlıların gözaltına alınması da kameralara yansıdı.
Etiketler : bombacı,operasyon,bayrampaşa,
786438 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/786438.aspx
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