Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’da, koronavirüs tedbirleri kapsamında dün saat 19.00’dan 17 Mayıs Pazartesi 05.00’e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında 19 bin 164 personel görev alacak. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bu dönemde şehir içinde 21’i Jandarma, 284’ü Emniyet noktası ve şehir giriş/çıkışlarında, 9’u Jandarma, 17’si Emniyet olmak üzere toplam 335 noktada, 408 jandarma ve 2 bin 905 polisin sürekli görev yapacağını belirtti.

Pendik Belediyesi

İstanbul’da 17 günlük tam kapanma kararı sonrası Pendik Belediyesi ekipleri, 1.485 kişilik personeliyle çalışmalara başladı. İlçede, süreç boyunca aş evi aracılığıyla ihtiyaç sahibi 2 bin 300 kişiye günlük yemek dağıtımı gerçekleştirilecek, saha ekipleri ise ilçenin dört bir yanında çalışmalarını sürdürecek. Tam kapanma öncesi belediye ekiplerinin hazırlıkları ise havadan görüntülendi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi

Gaziosmanpaşa Belediyesi, tam kapanma döneminde temizlik, dezenfekte ve çevre düzenleme çalışmalarını ilçe genelinde kesintisiz olarak sürdürecek. Bu süreçte ihtiyaç sahipleri için sıcak yemek dağıtımı ve erzak yardımlarına devam edecek olan belediye, 7/24 hizmet veren Çağrı Merkeziyle vatandaşların her ihtiyacında yanında olacak.

Beykoz Belediyesi

Beykoz’da ilçe genelinde ramazan ayı boyunca gerçekleştirilecek olan pide dağıtımı aralıksız bir şekilde sürdürülmeye devam ediyor. Ramazanda ilçe genelinde 100 bin adet ‘Beykoz Pidesi’ nin dağıtılması hedeflenen çalışmaya, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın da katılım sağladı. Başkan Aydın, kapı kapı gezerek vatandaşlara hem pide dağıttı hem de hayırlı ve huzurlu bir ramazan ayı diledi.

Bayrampaşa Belediyesi

Pandemi sebebiyle bu yıl sokak iftarları düzenleyemeyen Bayrampaşa Belediyesi, ramazanın başladığı günden bu yana, ilçede yaşayan dar gelirli toplam 10 bin aileye gıda yardımında bulundu. Abdul Samet Kaya - Aykut Zor - İHA